Strafzaak tegen verdachten van bejaardenoplichting van start gegaan

DEN HAAG - Drie mannen die worden verdacht van oplichting, poging tot oplichting en diefstal stonden woensdag terecht in de Haagse rechtbank. Het drietal deed zich voor als politieman of gemeentemedewerker en stal zo spullen als sieraden, pinpassen en briefgeld bij tientallen slachtoffers in Den Haag, Voorburg, Rijswijk en de Bollenstreek. Het Openbaar Ministerie komt donderdag met de strafeisen.

De drie mannen zouden in 2016 en 2017 in wisselende samenstelling zo'n dertig slachtoffers hebben gemaakt. Nadat de daders bij hun slachtoffers hadden aangebeld, wisten ze zich naar binnen te praten. De slachtoffers werden dan bijvoorbeeld afgeleid door te zeggen dat ze boven beter even een raampje konden dichtdoen of dat ze naar de watermeter moesten kijken.

Intussen pikten de daders spullen uit woon- en slaapkamers, zoals sieraden die vaak een emotionele waarde hadden voor de veelal bejaarde of hoogbejaarde slachtoffers. Met de gestolen pinpassen werden vele duizenden euro's gepind.



Verdachte in rolstoel

De politie kwam de 46-jarige Jacobus W. uit Den Haag en 66-jarige Gerardus de H. uit Voorburg op het spoor nadat een getuige het kenteken van hun auto had genoteerd. Bij zijn arrestatie ging W. op de vlucht door van een acht meter hoog viaduct te springen. Door de val loopt hij nu moeilijk waardoor hij tijdens de zitting in een rolstoel zat. Later werd ook nog de 72-jarige Martinus B. uit Nieuwerkerk aangehouden.

Geen van de drie verdachten geeft toe zelf schuldig te zijn aan de babbeltrucs. Ze schuiven de schuld op elkaar af. Volgens Jacobus W., die een strafblad van 28 pagina's heeft, zijn de andere twee verdachten 'leugenaars'. De strafzaak tegen hem noemt hij 'een groot circus'. 'U heeft me al een jaar lang opgesloten. Ik heb hier geen woorden voor', zei hij tegen de rechter.



Oude slachtoffers

Wel geeft W. toe dat hij meerdere keren heeft gepind met een gestolen pinpas. Hij deed dit terwijl hij een enkelband droeg na een eerdere veroordeling. Hij zegt zich daarvoor diep te schamen.

Vooral door de hoge leeftijden van de meeste slachtoffers noemde de rechter de babbeltrucs 'hele akelige affaires'. Het oudste slachtoffer zou 95 zijn geweest. Nadat donderdag de eisen zijn gevallen, volgen de pleidooien van de advocaten en zal de rechtbank naar verwachting twee weken later uitspraak doen.

LEES OOK: Babbeltrucverdachte haalt geld van rekening van vrouw uit De Lier