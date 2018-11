West Wekker: Verdachte verkrachtingszaak voor de rechter en The Hague Highlights van start

REGIO - Goedemorgen! Vandaag staat de verdachte van een gruwelijke verkrachtingszaak voor de rechter. En verder: Het evenement The Hague Highlights zet de stad Den Haag vanaf vanavond in de spotlights.

Wat je vandaag kunt verwachten:



Ingmar S., de Nieuwkoper die heeft bekend een vrouw op gruwelijke wijze te hebben verkracht, staat vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie zou Ingmar S. half maart het slachtoffer met een nepvuurwapen hebben bedreigd in haar auto op de West Kanaaldijk in Breukelen. De 45-jarige man zou haar pinpas en pincode hebben ontfutseld en dwong de vrouw vervolgens om samen naar een recreatieterrein aan de Bosdijk in Nieuwer ter Aa te rijden. Hier vergreep hij zich in de bosjes meerdere keren aan haar.

In Lisse zijn tot en met vrijdag de Leliedagen. In het gebouw van de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) staan allerlei soorten lelies opgesteeld en die worden door veel mensen bekeken. Ook wij nemen een kijkje en spreken met een kweker van een speciale lelie.

Vanavond gaat het evenement The Hague HighLights van start. Dit lichtevenement zet Den Haag in de spotlights. Zo zijn er onder meer videoprojecties te zien op het Binnenhof en Kurhaus. Wij zijn aanwezig bij de opening van de lichtshow.

De dag begint zonnig, maar later komt er meer bewolking. De zuidwestenwind is matig tot zwak en het wordt zo'n 13 graden.

Ga je met de auto op pad? Check hier de actuele files.

En dit moet je ook nog weten:



Bibian Mentel ken je als de paralympische snowboardster met gouden status! Maar vandaag heeft ze een andere baan. Ze is namelijk voor één avond directeur van museum Het Mauritshuis. Speciaal hiervoor heeft Bibian een programma samengesteld. Als inspiratiebron dienden haar favoriete schilderijen in het museum.

Schoonmakers voeren vandaag in Den Haag actie voor 'een cao met meer respect'. De schoonmakers lopen een korte mars van het Centraal Station naar PoortCentraal. Ze zijn gekleed in grote vuilniszakken. Bij het het pand trekken ze de zakken uit om te laten zien dat ze geen wegwerppersoneel zijn.

In de nieuwe serie ‘Het Familiebedrijf’ werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies zoals de familie Van Asselt (‘t Goude Hooft), de familie Ludovici (De Waterreus), de familie Simonis (Simonis Vishandel) en de familie Hessing (Bakkerij Hessing). We volgen verschillende verhaallijnen en ontwikkelingen van zowel het gezin als het familiebedrijf in het heden en het verleden. En wat zijn de verhalen achter hun familiefoto’s? Wie is de drijvende kracht van het familiebedrijf en hoe is het om deel uit te maken van een ondernemersfamilie?