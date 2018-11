Den Haag helpt extra mensen uit de bijstand, maar wie niet meewerkt, verliest zijn uitkering

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat nog eens 500 mensen per jaar extra uit de bijstand halen en aan een baan helpen. De gemeente gaat proberen om voor hen passend werk te vinden. Daar staat wel wat tegenover. Wie weigert zo'n baan te accepteren, wordt gekort op de uitkering. 'Net zo lang tot ze geen uitkering meer overhebben,' aldus de Haagse wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, werkgelegenheid).

De wethouder had deze week een werkdiner bij het bedrijf Koppert Cress in Monster. Daar sprak hij met onder meer zijn Westlandse collega en werkgevers over zijn plannen om meer mensen aan een baan te helpen.

Den Haag telt nu zo’n 27.000 mensen in de bijstand. Per jaar worden er al 4.000 aan een baan geholpen. Nu komen er nog 500 per jaar bovenop. Het gaat daarbij om mensen die al heel lang werkeloos zijn. Guernaoui: 'Dat is een gigantische uitdaging. Want de groep zit vaak al lang in de bijstand. Soms anderhalf, maar vaak ook zeven, acht, tien jaar. Daar is te weinig aan gedaan afgelopen jaren.'



Boete van het Rijk

Mede om die te passieve houding reden krijgt Den Haag ook tientallen miljoenen euro's boete van het Rijk. Het nieuwe college van burgemeester en wethouder sprak in het collegeakkoord af dat hieraan iets moet worden gedaan. Dat gaat nu ook gebeuren. Guernaoui en zijn collega Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) heeft de voormalige Westlandse wethouder van sociale zaken Mohamed el Mokaddem bereid gevonden om een taskforce te leiden die 500 extra mensen uit de bijstand moet helpen. Het idee dat dat ze vooral aan de slag gaan in de horeca, energietransitie, bouw en de tuinbouw in het Westland.

Daarbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar wat die mensen kunnen en welke baan het beste bij ze past. Maar, waarschuwt de wethouder: daar staat ook iets tegenover. 'Dit project kost de gemeente achttien miljoen euro per jaar. Mensen die willen werken, maar niet kunnen, gaan we helpen. Mensen die kunnen werken, maar niet willen, gaan we straffen. Dat is ook onderdeel van de aanpak. Die worden net zo lang gekort op de uitkering tot ze geen uitkering meer overhebben. Streng? Ja, maar een uitkering is een vangnet. En als je ondanks al onze inspanningen, ondanks al onze trajecten gewoon moedwillig niet wilt werken, dan wordt je gekort.'



Polenhotels

Directeur Rob Baan van het bedrijf Koppert Cress dat microgroenten kweekt, voelt veel voor de samenwerking met de gemeente Den Haag. Hij wijst erop dat het apart is dat in het Westland Polenhotels moeten worden gebouwd voor werknemers, terwijl even verderop gewoon al bijna 27.000 mensen wonen die een baan nodig hebben.

In het verleden is het ook al eens geprobeerd om werkelozen uit Rotterdam en Den Haag aan de slag te helpen in het Westland. Dat werd geen groot succes. Baan denkt dat het deze keer wel moet lukken, als beter rekening wordt gehouden met de achtergrond van de werklozen. Die hebben vaak geen baan gehad en moeten dus arbeidsritme op doen. 'Je moet niet gelijk zeggen: zes uur beginnen en kwart voor tien je eerste bakkie. Dan zitten die gasten er helemaal doorheen, want de mensen die hier werken hebben allemaal een sporthart en spieren en hebben jaren getraind. Die kunnen doorpakken. Dus je zult even moeten wennen. Maar goed, na twee, drie weken ben je echt wel gewend. Want het is leuk werk.'