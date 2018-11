Wassenaar kiest definitief voor zelfstandigheid

WASSENAAR - Wassenaar wil definitief een zelfstandige gemeente blijven. Dat hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad woensdag besloten in een speciale raadsvergadering. Het gemeentebestuur heeft maanden gewerkt aan een visie op de positie van Wassenaar in de regio. Daarin is vastgelegd hoe het dorp financieel en bestuurlijk onafhankelijk kan blijven.

'Het gemeentebestuur (ziet) de toekomst positief tegemoet en zet zich constructief in voor een blijvend zelfstandig en verantwoordelijk Wassenaar met respect voor de overige partners in de regio,' zo schrijft de gemeente in een verklaring.

'Daarbij neemt het gemeentebestuur van Voorschoten een bijzondere positie in omdat daarmee een gezamenlijke organisatie wordt gedeeld,' zo gaat de verklaring verder. Met Voorschoten is jaren gepraat over de mogelijkheden van een fusie. De ambtelijke organisatie van beide dorpen is op 1 januari 2013 gefuseerd met het oog op het mogelijke samengaan. Het noodlijdende Voorschoten zag daar financieel voordeel in, Wassenaar was juist bang dat het de tekorten van de buren zou moeten aanvullen.



Echte burgemeester

Wassenaar wil met de commissaris van de Koning gaan praten over de gevolgen van het besluit. In elk geval wil het dorp weer een eigen burgemeester, in plaats van Frank Koen, de waarnemer die er nu zit. Die werd benoemd na het vertrek van burgemeester Jan Hoekema in 2017, in afwachting van de fusie met Voorschoten.