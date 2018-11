Begrotingsmarathon: van zorgen over prostituees tot zoenen bij het Binnenhof

DEN HAAG - Politieke partijen in Den Haag maken zich op voor een marathonvergadering. Donderdag wordt in de gemeenteraad gedebatteerd over de eerste begroting die het nieuwe college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben gemaakt. En, zoals gebruikelijk, is deze vergadering het moment voor partijen om eigen plannen in te dienen. Een greep uit de voorstellen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos: Kiss & Ride voor touringcars bij het Binnenhof

Het is voor het eerst dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos de begrotingsbehandeling vanuit de collegebanken meemaakt. Bovendien is een hoofdrol donderdag weggelegd voor Groep de Mos-wethouder Rachid Guernaoui die de portefeuille Financiën onder zijn hoede heeft. Neemt niet weg dat de grootste partij van Den Haag nog wel een paar wensen heeft.

Een van de voorstellen die de fractie donderdag indient, heeft als titel: ‘Meer stopplaatsen voor touringcars in Haagse centrum’. De partij wijst naar de scholieren die dagelijks met honderden tegelijk naar het Binnenhof komen om de Tweede Kamer te bezoeken. Dit uitje moet natuurlijk wel in goede banen worden geleid. Op dit moment is er in de stad weinig ruimte om een touringcar te laten stoppen. Groep de Mos wil daarom een onderzoek naar de mogelijkheden om een Kiss & Ride voorziening voor touringcars bij het Binnenhof te realiseren.

Groep de Mos gaat verder pleiten voor de bouw van meer middeldure huurwoningen in de stad en wil van Scheveningen één vergunninggebied voor parkeren maken. ‘De gebieden zijn nu erg arbitrair,’ aldus die partij. ‘Een gebied is wat bewoners graag willen en het zorgt voor duidelijkheid.’



VVD: Disccusie over woningbouw nu te abstract

De VVD wil van de woningmarkt in Den Haag een belangrijk punt maken. ‘De discussie daarover wordt nu te abstract en over de hoofden van mensen gevoerd,’ aldus raadslid Jan Pronk. Daarom wil die partij er onder meer voor zorgen dat oudere mensen die kleiner willen gaan wonen, wel in hun vertrouwde wijk kunnen blijven. Praktisch: het voormalig HagaZiekenhuis aan de Sportlaan moet – als de daklozen er op termijn uit zijn – worden omgebouwd tot wat chiquere seniorenwoningen. En zeker geen sociale huurwoningen, zoals ook al eens is geopperd.

Op het gebied van wonen hebben de liberalen nog een punt: de nieuwbouw op het terrein van de ANWB wordt veel te massaal. ‘Het is wel gemeente Wassenaar, maar dit raakt Den Haag. We willen echt een veel minder hoog gebouw. Dit past niet,’ aldus fractieleider Frans de Graaf. Daarom moet het kleiner en dat mag gerust te koste gaan van sociale woningen.

Verder viel het de VVD op dat de welzijnsinstellingen in Den Haag wel erg gemakkelijk de eerste korting van een miljoen op de budgetten kon opvangen uit de reserves. ‘Daarom moet er een grondig onderzoek komen of er niet nog meer geld op de plank ligt. Want dat is geld dat is opgebouwd uit subsidies.’



D66: Beter onderzoek naar verhuizing Doubletstraat

Ook D66 wil een onderzoek maar op een totaal ander vlak. Prostitutiestraten de Doubletstraat en de Geleenstraat zorgen al jaren voor hoofdbrekens voor de lokale politiek. Omwonenden ervaren overlast en zijn de raamprostitutie liever kwijt dan rijk. Het nieuwe college gaat bekijken of de raamprostitutie kan verhuizen naar een nieuwe plek, vlakbij het Schenkviaduct.

D66 wil dat er aan de verhuizing een gedegen onderzoek vooraf gaat. Het college onderzoekt weliswaar of de nieuwe locatie een verbetering is voor de veiligheid en gezondheid van de prostituees, maar heeft geen oog voor het mogelijk ‘weglekken’ naar illegale prostitutiepraktijken. D66 vreest dat sommige sekswerkers en andere betrokkenen helemaal niet willen verhuizen en hun heil zoeken in de illegale thuisprostitutie. De partij wil dat dit risico meegenomen wordt in het onderzoek dat het college voor ogen heeft.



PvdA: Huurwoningen sneller duurzaam maken

Het is even wennen voor de PvdA. De sociaal-democraten zaten decennia in de coalitie. Maar na de raadsverkiezingen van maart van dit jaar, moeten ze oppositie voeren. Moedig voortwaarts, is daar het motto. Deze eerste begroting zonder wethouder, begint de PvdA met het indienen van een complete tegenbegroting met de titel: ‘Niet ik maar wij’. De partij wil de woningnood stevig aanpakken door geld uit te trekken voor meer betaalbare huizen.

Maar de PvdA wil meer op het gebied van wonen. Zo moet het duurzaam maken van corporatiewoningen sneller ter hand worden genomen. De PvdA heeft een rekensom gemaakt en stelt voor om het geld dat het college jaarlijks uittrekt voor het verduurzamen van de Haagse warmtevoorziening (4,5 miljoen euro per jaar) bij elkaar te schrapen. Dit bedrag (13,5 miljoen euro) moet het college gebruiken om de rente te betalen voor leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Die leningen moet worden gebruikt om woningen duurzaam te maken. Volgens de PvdA kan zo in 2019 al vijftig miljoen euro worden geïnvesteerd worden.



Partij van de Eenheid: Protocol bij aantijgingen tegen raadsleden

Fractievoorzitter Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid grijpt terug op de dramatische gebeurtenissen van afgelopen zomer. PVV-raadslid Willie Dille pleegde begin augustus zelfmoord. Twee dagen daarvoor plaatste zij een video op facebook waarin ze zei te zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Dill suggereerde ook dat collega raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid achter de verkrachting zat. Van Doorn weersprak die beschuldigingen altijd en vraagt donderdag om een politieke uitspraak over de kwestie.

Hij verwijt de gemeenteraad, het college en de burgemeester namelijk dat zij ‘op geen enkele wijze afstand’ hebben genomen van de aantijgingen. ‘Dit heeft tot veel onbegrip geleid bij veel inwoners van Den Haag en daarbuiten’, staat in de motie. Van Doorn wil dat de gemeenteraad een protocol ontwikkelt ‘hoe om te gaan met lasterlijke aantijgingen aan het adres van raadsleden en/of leden van het college en hoe daarover intern- en extern te communiceren.’

