Auto in Haagse straat Zonneoord in vlammen opgegaan De autobrand was hevig | Foto: District8 De auto werd gekanteld en met schuim geblust | Foto: District8

DEN HAAG - Een auto in de Haagse straat Zonneoord is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.15 volledig uitgebrand. De brandweer kon het vuur in de wagen moeilijk uitkrijgen omdat de kunststof brandstoftank was gaan smelten. Hierdoor kreeg de brand telkens opnieuw voeding. Een getuige zag een persoon in een zwarte jas wegrennen in de richting van de Meppelweg.

Om de brand te blussen heeft de brandweer de auto deels gekanteld. Hierdoor konden ze makkelijk bij de brandhaard. Het vuur is vervolgens met speciaal schuim geblust. Omdat de politie van brandstichting uitgaat, is de auto door de politie in beslag genomen voor sporenonderzoek. De politie zoekt nog meer getuigen van de brand. LEES OOK: Vrouw krijgt 1,5 jaar cel voor brandstichting in Haagse wijk Kortenbos