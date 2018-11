Deel dit artikel:













Staatssecretaris Harbers over Armeens gezin Tamrazyan: 'Toekomst ligt niet in Nederland' Staatssecretaris Mark Harbers | Foto: ANP

DEN HAAG - ‘De toekomst van het Armeense gezin Tamrazyan kan niet in Nederland liggen’, zei staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers (VVD) woensdagavond in het televisieprogramma Pauw. Daarna vervolgde de politicus: 'Er is vastgesteld dat ze geen recht op bescherming hebben.'

Het gezin Tamrazyan zit sinds twee weken in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel. Daar wordt een onafgebroken kerkdienst voor het gezin gehouden. Een oude wet zegt namelijk dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen. Harbers had zijn woord klaar over het zogenoemde kerkasiel. Tegen Jeroen Pauw zei hij: ‘De kinderen zitten in een kerk. Ze kunnen niet naar school, niet aan hun toekomst werken. Een totaal uitzichtloze situatie.’ LEES OOK: Bidden en zingen voor Armeens gezin in Haagse kerk