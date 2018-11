Burgemeester Zoetermeer: 'Bedreigingen en inbraken van jongeren geen overlast, maar criminaliteit'

DEN HAAG - 'De jongeren zorgen niet voor overlast, maar bedrijven criminaliteit', dat zei burgemeester Charlie Aptroot (VVD) van Zoetermeer in het Omroep West-radioprogramma Muijs in de Morgen over een groep probleemjongeren uit zijn stad. Daarnaast vertelde Aptroot ook: 'Het zijn ergere zaken dan overlast. Er zijn mensen bedreigd en inbraken gepleegd, allemaal volstrekt onacceptabel gedrag. Het is criminaliteit.'

Er waren tot afgelopen zomer in Zoetermeer drie jeugdgroepen actief. De jeugdgroep Buytenwegh, jeugdgroep Palenstein en jeugdgroep Seghwaert. Daar komt nu dus een vierde groep bij die zich niet beperkt tot een wijk. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente werken samen om de overlastgevende jongeren aan te pakken.

De burgemeester heeft in een brief aan de gemeenteraad enkele incidenten aangehaald waar jongeren bij waren betrokken. Zo is er te lezen dat er een raadslid is lastiggevallen, een gewonde is gevallen bij een schietincident en zitten er jongeren vast vanwege een schietincident in Delft.



Jongeren van twaalf jaar bij betrokken

'Het is nooit een vaste groep', weet Aptroot. 'Het is niet dat ze ingeschreven staan als vereniging en dat we het aantal leden even kunnen tellen. Maar, het gaat om groepen van vijftien á twintig jongeren. In totaal zijn er honderd jongeren in de stad die we scherp in de gaten houden.'

Vooral de leeftijd van sommigen probleemjongeren zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de burgemeester. 'In het verleden begon het bij vijftien, zestien jaar dat ze onderdeel werden van een groep. Maar nu zijn er zelfs jongeren van twaalf jaar bij betrokken. Dat is nieuw en bijzonder verontrustend.'



'Ouders voeden niet meer op'

Aptroot is daarnaast verbaasd dat vooral de ouders tekort schieten. 'Een deel van de ouders voedt niet meer op en kijkt gewoon weg. Dat is heel ernstig.'

De vraag die blijft hangen. Waarom worden de jongeren niet gewoon opgepakt? 'Ik wou dat ik ze zo kon oppakken', zegt de burgemeester begrijpend. 'Maar we moeten een bewijsbaar feit hebben. Onze politieagenten willen ook niets liever dan de probleemveroorzakers eruit halen en ze naar het politiebureau brengen. Maar je moet het eerst zeker weten.'

'Ik heb als burgemeester een aantal jongeren een gebiedsverbod opgelegd', brengt hij zijn aandeel in de aanpak naar voren. 'Dat kan ik ook alleen doen als in kaart is gebracht dat ze problemen hebben veroorzaakt. Gisteren nog heeft iemand dat verbod overtreden. Die is toen meteen opgepakt. Ik hoop dat de rechter beslist dat hij een gevangenisstraf krijgt.'