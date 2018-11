Tien jaar cel geëist voor brute verkrachting, slachtoffer: 'Ik ben in overlevingsstand gegaan'

NIEUWKOOP - 'Mij werd iets aangedaan waarvan je niet voor mogelijk houdt dat je dat wordt aangedaan. Ik ben in de overlevingsstand gegaan. Hij heeft me als oud vuil vastgebonden', vertelt een vrouw in de rechtszaal. Het slachtoffer werd in maart van dit jaar ontvoerd, beroofd en verkracht. De verdachte, de 45-jarige Ingmar S. uit Nieuwkoop, stond donderdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eiste 10 jaar cel.

De vrouw zat op 15 maart in haar auto op de West Kanaaldijk bij Breukelen, toen een man deed alsof hij haar iets wilde vragen. Het slachtoffer ontgrendelde de auto en de verdachte stapte in. Hij liet zien dat hij een wapen had en dwong de vrouw naar een recreatieterrein in Nieuwer Ter Aa te rijden.

Ook eiste hij de pinpas en pincode van zijn slachtoffer. 'Wonderlijk element. U had het financieel prima', zei de rechtbank daarover tegen S., die tot kort ervoor als piloot had gewerkt. Sinds een tijdje zat hij thuis vanwege een schildklieraandoening. Waarom S. een vuurwapen bij zich had, wist hij niet te vertellen. 'Ik dacht echt dat het in de garage lag.'



Vastgebonden met sjaal

In Nieuwer Ter Aa werd de vrouw verkracht. Om te voorkomen dat ze zou schreeuwen, deed S. sokken in haar mond. Haar polsen bond hij vast met een sjaal, een broek en tie-wraps. Haar gezicht werd met tape afgeplakt.

In de zaal zaten ook familieleden van het slachtoffer. Er werd gesnikt toen de rechter vertelde wat er gebeurde in het recreatiegebied, beschreef verslaggever Anniek Enthoven. Meerdere mensen gingen de zaal uit. Tekst loopt door na Tweet.



Willekeurig

Later reed hij met het slachtoffer naar zijn camper in de buurt van Woerdense Verlaat. Daar verkrachtte hij haar opnieuw. Daarna bracht de man de vrouw naar Diemen, waar hij haar achterliet. Uiteindelijk werd ze geholpen door mensen op straat.

De 45-jarige man uit Nieuwkoop zou zijn slachtoffer volledig willekeurig hebben gekozen, bleek donderdag. Tijdens de rechtszaak liet hij weten zich niks van de verkrachting te herinneren. 'Ik kan alleen mijn eigen verklaring oplezen.' Hij weet nog wel dat hij werd aangehouden. Dat gebeurde op 18 maart. Ook weet hij zich nog te herinneren dat hij een verklaring heeft afgelegd bij de politie, wat hij daarin zei weet hij niet meer.

S. weet niet waarom hij het slachtoffer heeft ontvoerd en verkracht. Bij de politie verklaarde hij dat hij spanning zocht. 'Iets om te doen. Ik zit al zo lang thuis. Ik kan niet zonder vliegen.' S. was lange tijd piloot, maar zat sinds november 2017 thuis vanwege een schildklieraandoening. Bij de rechtbank zei S. juist dat hij niet denkt dat 'spanning zoeken' de reden was.



Tranen

In de zaal zat de verdachte er rustig en beheerst bij. 'Doet dit wat met u?, want ik zie het niet', zei de officier van justitie. S. zei dat het hem veel moeite kostte om zich staande te houden. 'Ik zou het liefst in tranen uitbarsten.'

Deskundigen hebben onderzocht waarom S. niks meer weet. Ze kunnen geen verklaring vinden. 'Misschien doet u wel alsof. Dat zou niet nieuw zijn', zei de rechter donderdag. 'Gek is wel dat u een gedetailleerde verklaring gaf aan de politie.' Volgens de deskundigen is hij volledig toerekingsvatbaar. Ze zien geen gevaar voor herhaling en adviseren geen behandeling.



Spijt

S. kreeg het laatste woord. Kort daarvoor zei zijn advocate nog dat ze de strafeis te hoog vindt. 'Het gaat voor zo'n strafeis om vreselijke zaken. Langduriger, erger. Neemt niet weg dat dit ook een vreselijke zaak is hoor.' S. Tijdens zijn laatste woord begon S. te huilen. 'Ik heb geen herinneringen aan 15 maart. Toen ik mijn verklaring las, kreeg ik spijt. Onbegrip. Dit staat mijlenver van me af. Ik heb nog nooit iemand een klap verkocht', zei hij.

