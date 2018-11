Werknemers metaalbedrijf Alutech Katwijk staken 72 uur

KATWIJK - Werknemers van metaalbedrijf Alutech in Katwijk gaan vanaf donderdagavond staken. Volgens CNV Vakmensen zijn medewerkers het zat dat de werkgevers 'zo moeilijk doen' over een nieuwe cao. 'Werknemers willen een eerlijk deel van de winst en ze willen ook op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. Ook vinden ze het onbestaanbaar dat inmiddels meer dan de helft van het bedrijf bestaat uit uitzendkrachten.'

De staking begint donderdagavond om 23.00 uur en duurt 72 uur. Vrijdagochtend kunnen stakers zich van 09.00 uur tot 10.30 uur melden op het Hoornesplein 155 in Katwijk. 'We verwachten dat veel werknemers zich aansluiten bij de staking, we zien de actiebereidheid groeien', zegt een woordvoerder van CNV Vakmensen.

Medewerkers bij Alutech willen net als alle andere stakers bij andere metaalbedrijven, een beter loon, zegt Maria van den Born van FNV Metaal. 'Ze missen de waardering voor hun werk nu ze geen fatsoelijke loonstijging zien, terwijl de metaalbedrijven het zo goed doen.'



Onderhandelingen mislukt

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn eerder mislukt. Afgelopen maanden zijn al duizenden metaalwerknemers in actie gekomen.

Alutech heeft meerdere filialen, maar in Nederland is er maar één en dat is het filiaal in Katwijk. Hoeveel mensen er bij het bedrijf werken, wil Alutech niet zeggen. Ook is bij hen niet bekend hoeveel medewerkers zullen meedoen aan de staking.

LEES OOK: Metaalbedrijven als Alutech Katwijk staken voor nieuwe cao: 'Fit naar de finish'