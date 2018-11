Deel dit artikel:













Snowboardster Bibian Mentel voor één dag directeur Mauritshuis: 'Geïnspireerd door rondleiding' Bibian Mentel | Foto ANP Het Mauritshuis | Foto: ANP

DEN HAAG - Snowboardster Bibian Mentel is donderdagavond voor één dag directeur van museum Het Mauritshuis. In het Omroep West-radioprogramma Muijs in de Morgen zei de gouden medaillewinnaar dat ze: 'eigenlijk niet cultureel onderlegd is'. Door een rondleiding in het museum was ze om, 'het was waanzinnig!'

'Ik ben met geschiedenis heel snel gestopt toen ik op het VWO zat', biechtte de paralympisch sporter op. 'Mijn leraar vertelde heel saai en toen dacht ik: ik laat dit vak meteen vallen.' Haar culturele doop kreeg Mentel twee maanden geleden, toen ze in het Mauritshuis was. 'Ik kreeg een waanzinnig inspirerende rondleiding van een man', zegt de vrouw die in gouden medailles grossiert. 'Hij vertelde alles over de achtergrond van de schilders en schilderijen en wat er toen gebeurde. Ik leerde over Rubens, Vermeer en Rembrandt en hun gedachtes en levens. Ik zag veel overeenkomsten met mijn leven.'

De Gouden Zaal Mentel die drie gouden Olympische medailles in haar prijzenkast heeft hangen zag 'goud' ook terug in het museum aan het Plein. 'De Gouden Zaal in het Mauritshuis natuurlijk', vertelde ze vol inspiratie.'Vanavond gaat het over de schilderijen in combinatie met mij. Er wordt in de Gouden Zaal een filmpje met mijn gouden runs getoond en er is een gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast hebben we speciale dingen toegevoegd die een link laten zien tussen mij en het Mauritshuis.' LEES OOK: Bijzonder huwelijksaanzoek in Mauritshuis: 'Hij zei ja!'