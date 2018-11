Boek over Laura H. IS-ganger uit 'Sweet Lake City'

ZOETERMEER - Het verhaal van de bekendste vrouwelijke IS-ganger, Laura H. uit Zoetermeer, verschijnt in boekvorm. Journalist Thomas Rueb sprak voor zijn boek, Laura H., meer dan honderd uur met H., over haar jeugd, haar reis naar het kalifaat en haar ontsnapping.

Rueb kreeg het verhaal van H. in zijn schoot geworpen. De vader van H benaderde Rueb. In een mail geeft hij aan, zijn kant van het verhaal te vertellen. De publicatie in NRC Handelsblad leidt uiteindelijk tot een boek en een podcast waarin H. ook zelf aan het woord komt.

Nederland maakt kennis met H. als ze in juli 2016 opduikt op de Koerdische televisie. 'Ik ben net aangekomen in Koerdistan en daar ben ik heel goed ontvangen', vertelt ze. Ze is dan 20 jaar. In het Engels vertelt H. dat ze geboren is in Den Haag en opgegroeid in 'Sweet Lake City' (Zoetermeer:red)



Ontsnapt uit het kalifaat

H. ontsnapt uit het kalifaat van Islamitische Staat, met hulp van haar vader. Ze reisde een jaar eerder af naar IS-gebied met haar man, Ibrahim, en twee kinderen. Hij blijft gewond achter. Zijn lot is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Mogelijk is hij gevangen genomen door het Iraakse leger.

Na haar aankomst in Nederland wordt H. vastgezet. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat ze is teruggestuurd om een aanslag te plegen. Dit 'zwartste scenario', zorgt er mede voor dat H. gevangen gehouden wordt op de extra beveiligde terreurafdeling van de gevangenis in Vught.



Twee jaar cel

Op 13 november 2017 wordt H. veroordeeld tot twee jaar cel voor het mede voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze is dan al vrij en hoeft niet terug de cel in.

Voor zijn boek sprak Rueb met alle betrokkenen, waaronder honderd uur met Laura zelf. Volgens zijn uitgever leverde de reconstructie een 'een ongelofeljk maar waar verhaal op, de Nederlandse Homeland.' Het boek verschijnt 15 november.