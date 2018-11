Deel dit artikel:













Ontploffing op woonboot Warmond veroorzaakt door illegaal vuurwerk Schade na ontploffing vuurwerk bij woonboot | Foto: Omroep West

WARMOND - De ontploffing op een woonboot in Warmond, waarbij op zondag vier november de bewoner gewond raakte is veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Dat laat de politie donderdag aan Omroep West weten. Naar aanleiding hiervan stelde burgemeester Carla Breuer een samenscholingsverbod in voor het gebied rondom de gemeentehaven.

Sommige omwonenden houden een groep jongemannen verantwoordelijk, die al langer voor overlast in het gebied zorgt. Zo werd de woonboot al eerder vernield en de bewoner bedreigd. Ook werden eind oktober de autoruiten van de eigenaar van de woonboot ingeslagen. Het rommelt al enige tijd in Warmond. Voor de zomer kreeg een aantal personen een gebiedsverbod, waarna de rust even terugkeerde. Na het aflopen van die gebiedsverboden werd het weer onrustig. Zo kwamen er begin september weer meldingen binnen over overlast van personen die in het gebied in bootjes verbleven.

Drie verdachten Op 23 oktober hield de politie drie verdachten aan voor overlast in recreatiegebied Koudenhoorn. De mannen worden verdacht van onder meer intimidatie en bedreiging. Woensdag heeft de rechtbank het voorarrest van, een van de verdachten, een 24-jarige Leidenaar, met twee maanden verlengd. De andere twee, Leidenaren van 22 en 23 jaar, zijn op vrije voeten maar blijven wel verdachte. Omdat er eerder al vernielingen aan de woonboot zijn aangebracht, is er een camera geplaatst. De politie heeft maandag de camerabeelden uitgelezen. De politie hoopt dat mensen die zondagavond iets gezien hebben, dat bij de politie melden.

Algemene plaatselijke verordening De gemeenteraad van Teylingen, waar Warmond onder valt, beslist donderdagavond over een aanscherping van de algemene plaatselijke verordening, naar aanleiding van de overlast. De apv. zou aangevuld moeten worden met een verbod op overnachten op boten en een alcoholverbod. Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan kan er vanaf donderdag 15 november gehandhaafd worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. LEES OOK: Burgemeester stelt samenscholingsverbod in na overlast en ontploffing Warmond