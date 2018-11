Krakers moeten hotel centrum Gouda verlaten

GOUDA - Een groep krakers die in een voormalig hotel aan de Westhaven in Gouda zit, moet daar weg. De krakers krijgen een laatste kans om vrijwillig te vertrekken. Als ze dat niet doen, gaat de politie de boel ontruimen, bleek donderdag tijdens een kort geding.

Het hotel is de afgelopen jaren meerdere keren gekraakt. De eigenaresse is er nu zo klaar mee dat ze het pand verkoopt, zei haar advocaat tijdens de zitting. Er is al een voorlopig contract met een projectontwikkelaar, die appartementen wil maken in het gebouw. De eigenaresse spande het kort geding aan om de krakers uit het hotel te krijgen.

De rechter moet nog officieel uitspraak doen, maar kondigde vast aan dat ze de eis tot ontruiming sowieso zal inwilligen.



Proceskosten

Tot 10 december mogen de krakers blijven. Ze hoeven dan de proceskosten niet te betalen. Tijdens de zitting wilden de twee aanwezige krakers daarop niet reageren: ze gaan het aanbod eerst met de groep overleggen. Volgens de rechter doen ze er verstandig aan het te accepteren. 'Als ik de vordering straks toewijs, heeft u niets.'

De krakers voerden als verweer aan dat er bij het OM onderzoeken zouden lopen tegen de eigenaresse. Het oude hotel zou niet van haar zijn. Haar advocaat zei dat dat niet waar is. 'Ze is juridisch eigenaar, een kleine belegger die zich heeft vertild aan dit pand. En ze is ook niet op de korrel van het OM.'



'Intimiderende heren'

Verder stonden er onlangs opeens 'intimiderende heren' voor de deur, zeiden de krakers. Die mannen zijn makelaars, die interesse kregen na verhalen in de media, zegt de advocaat. De vrouw, een medicus, had het oude hotel gekocht als een pensioenvoorziening, maar ze heeft er veel geld op verloren.



