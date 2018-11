Deel dit artikel:













Glow-in-the-dark-paddenstoelen te zien in Leidse Hortus De bijzondere zwam. Foto Omroep West

LEIDEN - De Leidse Hortus Botanicus heeft een nieuw pareltje in haar natuurcollectie. Op de takken van een beuk is de Australische lantaarnzwam te zien. Bij daglicht ziet de paddenstoel eruit als een willekeurige schimmel. Bij nacht licht de zwam groen op in het donker.

'De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Australië en is één van de vele schimmels die licht afgeeft', zegt kaschef Rogier van Vugt. Wat hem wel opviel was dat er enkele dieren op de Omphalotus nidiformis afkwamen, zoals de Latijnse naam van de schimmel luidt. 'Slakken, kakkerlakken en een springspin', zo somt hij op. Liefhebbers waren er deze vrijdag al vroeg bij om dit fenomeen te bekijken. 'Ik las er over en wilde het wel even met eigen ogen zien', zegt een bezoekster. 'Het is echt de moeite waard.' Mensen dit het verschijnsel met eigen ogen willen zien, moeten snel zijn. De zwam valt binnen een paar dagen weer af. LEES OOK: Bijzonder fenomeen in hortus: imposante agave bloeit na zestig jaar