Haagse hoofdofficier van justitie vertrekt en wordt rechter

DEN HAAG - De hoofdofficier van het parket Den Haag vertrekt bij het Openbaar Ministerie. Bart Nieuwenhuizen (60) maakt de overstap naar de rechtspraak. Dat heeft het OM donderdag bekend gemaakt. 'Ik wilde altijd al ooit rechter worden, aldus Nieuwenhuizen. 'Deze stap is een gezonde vernieuwing voor mij en voor het mooie OM.'

Nieuwenhuizen wordt raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. Zijn overstap is op eigen verzoek en initiatief, laat het OM weten. Hij begint in april volgend jaar met zijn opleiding tot rechter.

Bart Nieuwenhuizen werd in 2005 hoofdofficier van het Landelijk Parket. Vijf jaar later maakt hij de overstap naar Den Bosch om het parket Oost-Brabant aan te sturen. Sinds 1 september 2015 is hij hoofdofficier in Den Haag.



Hoofdofficier met een mening

Omroepwest.nl publiceert iedere twee weken een column van Nieuwenhuizen. Daarin laat hij zijn licht schijnen over zaken in het strafrecht waar hij een duidelijke mening over had. Een van zijn columns werd landelijk nieuws, daarin riep hij op te stoppen met 'fop-, sjoemel- en show-aangiftes'

