Agent die boos was om filmen bij reanimatie doet verhaal bij Rutte

DEN HAAG - De Haagse motoragent die openlijk zijn verontwaardiging uitte omdat een groep mensen iemand anders ellende filmde, heeft donderdag zijn verhaal gedaan bij premier Mark Rutte.

Gerwin Ouwehand kwam vorige week naar een restaurant in Den Haag om bijstand te verlenen bij een reanimatie. Toen de agent uit het raam keek zag hij zo'n dertig man door het raam loeren en filmen. Hij besloot in te grijpen en schreef er later over in een blog. Hij sprak hier donderdag over met Rutte, die een foto van het gesprek met agent Ouwehand deelde op Twitter. Tekst gaat door onder de tweet.



Rode Kruis

‘Stel je voor dat het een dierbare van jou is, hoe zou jij het vinden? Gerwin Ouwehand, politieagent uit Den Haag, had dit het liefst willen zeggen tijdens een reanimatie vorige week waar omstanders aan het filmen waren. 'Goed dat door zijn hartenkreet hier nu aandacht voor komt', twitterde Rutte.

Het Rode Kruis riep mensen eerder deze week op te helpen bij een ongeluk in plaats van te filmen.

LEES OOK: 'Ze zijn gewoon aan het filmen terwijl mijn man dood ligt te gaan'