ChristenUnie/SGP: Boter bij de Scheveningse visafslag, gemeente moet meebetalen

De visafslag in Scheveningen doet voorlopig niet mee met de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd in de Scheveningse haven | Foto: Ed Hamelink

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet meebetalen aan de renovatie van de visafslag op Scheveningen. Dat vindt de ChristenUnie/SGP. De partij dient donderdag de motie 'Boter bij de visafslag' hierover in tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad.

De gemeente wil het Noordelijk Havenhoofd aantrekkelijker maken door onder andere het bouwen van een hotel op de havenmond, nieuwe bedrijfsruimten voor de verwerking van verse vis neer te zetten en een parkeergarage aan te leggen. Bouwer VolkerWessels Vastgoed gaat de plannen, die rond de honderd miljoen euro gaan kosten, uitvoeren.

Deze week werd bekend dat United Fish Auctions (UFA), de organisatie waar de visafslag onder valt, zich heeft teruggetrokken uit het samenwerkingsverband dat de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen trekt. Reden is onenigheid tussen de gemeente Den Haag en de visafslag over extra kosten voor de noodzakelijke renovatie van de visafslag.

17 miljoen euro





Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van de UFA stelde bij Omroep West dat de visafslag niet alle extra kosten voor zijn rekening kan nemen. Hij vindt dat de gemeente moet meebetalen. 'De Scheveningse visafslag doet het goed maar we kunnen deze extra kosten niet allemaal zelf trekken', zei hij. 'Bovendien valt de renovatie onder de havenwerken van de gemeente.' Hoe groot de extra kosten zijn, wilde hij niet zeggen maar de totale kosten voor renovatie en nieuwbouw zijn volgens hem 17 miljoen euro.

De ChristenUnie/SGP valt de visafslag bij. 'Renovatie van het monumentale gebouw van de visafslag is een essentieel onderdeel van de ontwikkelingen in de Scheveningse haven', vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'De gemeente heeft bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid voor de renovatie, ook al is de visafslag in 1998 verzelfstandigd.'



Helpen

Volgens Grinwis heeft de gemeente de afgelopen jaren op verschillende momenten de bereidheid uitgesproken om de visafslag te helpen met de financiering van de renovatie. Grinwis: 'Toenmalig CDA-wethouder Karsten Klein zei in een commissievergadering in oktober vorig jaar dat hij er alles aan zou doen om dit rond te krijgen.'

Het steekt Grinwis dat al wel wordt begonnen met de bouw van het hotel op de havenhoofd, maar dat de renovatie van de visafslag inmiddels is vertraagd. 'Dat is wrang', vindt hij. 'Voor een goed functionerende, echte haven, is renovatie van de visafslag cruciaal, in tegenstelling tot woning- en hotelbouw.' De ChristenUnie/SGP maakt zich al langer zorgen over de ruimte die overblijft voor de visserij, door de ontwikkelingen in Scheveningen Haven.



Teleurgesteld

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) reageerde eerder teleurgesteld op het afhaken van UFA. 'Ik betreur het dat de UFA niet meedoet met de ontwikkeling, want het is belangrijk voor het gebied dat de visafslag meedoet.' Hij benadrukte dat het college nog altijd met de UFA in gesprek is.

