Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voetganger (85) overleden bij ernstig ongeval met vrachtwagen in Delft Ongeluk Engelsestraat Delft | Foto: Regio15

DELFT - Op de splitsing van de Engelsestraat en de Schieweg in Delft is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en een voetganger. Een 85-jarige man uit Delft is daarbij om het leven gekomen, meldt de politie.

Door nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer onder de vrachtwagen terecht. Leden van de Brandweer die in de buurt een oefening hielden waren snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Over de toedracht van het ongeval kan een woordvoerder van de politie nog niets zeggen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben van het ongeval om contact op te nemen via 0900-8844.