Voetganger overleden bij ernstig ongeval met vrachtwagen in Delft Ongeluk Engelsestraat Delft | Foto: Regio15

DELFT - Op de hoek van de Engelsestraat en de Schieweg in Delft is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en een voetganger. Daarbij is de voetganger om het leven gekomen, meldt de politie. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Wat er precies is gebeurd kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Er zijn zwarte schermen geplaatst en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan.