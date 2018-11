Eisen tot acht jaar cel na bestelen en oplichten tientallen bejaarden

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen tot acht jaar geeist tegen drie mannen die vooral in de Haagse regio enkele tientallen slachtoffers zouden hebben bestolen en opgelicht, veelal bejaarden. Het oudste slachtoffer was 95 jaar. De oudste verdachte is 72.

De hoogste straf werd door het OM geeist tegen de hoofdverdachte Jacobus W. (46) uit Den Haag. 'Hondsbrutaal' noemt het OM diens handelen. 'Hij had lak aan zijn slachtoffers'. W. heeft al een strafblad van bijna dertig pagina's. Tegen twee medeverdachten werd anderhalf jaar cel geeist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De daders sloegen in 2016 en 2017 toe in Den Haag, Voorburg, Rijswijk, de Bollenstreek en het Westland.

Het drietal opereerde in wisselende samenstelling. Met babbeltrucs praatten ze zich bij de, meerendeels oudere, slachtoffers naar binnen. Ze deden zich dan bijvoorbeeld voor als politieman, bankmedewerker of iemand van de gemeente. Ze vroegen naar pinpassen of leidden de bewoners af, zoals met praatjes over een 'lekkage' waarna er spullen uit huis werden gepikt. Daaronder waren ook sieraden met grote emotionele waarde voor de slachtoffers. Met de gestolen of afgetroggelde passen werden vele duizenden euro's gepind.



'Vluchtgedrag'

Medeverdachten Gerardus de H. (66) uit Voorburg en Martinus B. (72) uit Nieuwerkerk aan den IJssel hoorden ieder anderhalf jaar cel tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zij gaven toe dat ze hoofdverdachte W. in hun auto rondreden.

Martinus B. gaf ook toe bij een aantal ouderen voor de deur en thuis te zijn geweest. Hij zegt door de hoofdverdachte voor het karretje te zijn gespannen. Waarom hij het deed? 'Ik vertoonde vluchtgedrag omdat mijn vrouw ernstig ziek was.' Zijn advocaat hoopt op een taakstraf.

Voorburger Gerardus de H. had volgens zijn advocaat geen enkel benul. 'Mijn client is vermeend zwakbegaafd,' aldus zijn raadsman, 'dat zou verklaren waarom Jacobus hem om de vinger kon winden.'

Maar de aanklager kan zich niet voorstellen dat de medeverdachten niet doorhadden waar W. mee bezig was en houdt hen daarom medeverantwoordelijk voor een aantal van de oplichtingen en diefstallen.



'Eend'

Hoofdverdachte Jacobus W. geeft alleen toe dat hij over gestolen pinpassen beschikte, de babbeltrucs en diefstallen zelf ontkent hij. Het OM zegt voldoende bewijzen te hebben om W.’s schuld te bewijzen. Zo werden ondermeer zijn vingerafdrukken aangetroffen op een sieradendoosje van een slachtoffer en op een kladblok dat door de dader bij een slachtoffer was achtergelaten.

Ook veel signalementen die bij de politie binnenkwamen wezen naar W., vanwege zijn bijzondere loopje: 'Hij waggelt als een eend'. Verder zouden telefoon- en pingegevens naar de hoofdverdachte leiden. 'De feiten passen als een puzzel', aldus de aanklager.

De uitspraak volgt over twee weken.

