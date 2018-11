Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte aanslag Zoetermeerse advocaat op vrije voeten De advocate werd aangevallen in haar kantoor op de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een verdachte van de aanslag vorig jaar september op een Zoetermeerse advocate is door de Haagse rechtbank donderdag in vrijheid gesteld. De man zat al bijna een half jaar in voorarrest.

De advocate werd in haar kantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer in haar gezicht gestoken door een bezoeker van het juridische spreekuur. De vrouw liep een slagaderlijke bloeding op en hield een litteken over aan het incident. De man die ervan wordt verdacht haar in haar gezicht te hebben gestoken, een man met een hoedje, is door de politie niet opgespoord. Wel werden er drie Amsterdammers voor betrokkenheid bij de steekpartij aangehouden.

Taxichauffeur wist van niets Een 22-jarige man uit Amsterdam zou als illegale taxichauffeur de andere verdachten van Amsterdam naar Zoetermeer gereden hebben. Hij zou niets geweten hebben van hun kwade bedoelingen. De officier van justitie verklaarde donderdag bij de rechtbank dat er niet veel bewijs tegen de chauffeur is bijgekomen. Daarom vroeg ze zelf om vrijlating van de Amsterdammer. De twee andere verdachten blijven wel vastzitten. Een verzoek van de advocaat van een van de mannen, een 21-jarige verdachte, om ook het voorarrest van zijn cliënt op te heffen, maar dat verzoek werd afgewezen. LEES OOK: Drie aanhoudingen voor neersteken advocaat in Zoetermeer