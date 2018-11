Volop lelies in Lisse, maar let op: 'Sommige stinken'

De dubbele lelie die in Lisse te bewonderen is. (Foto: Omroep West)

LISSE - Iedereen heeft ze weleens in huis staan: lelies. Kleurrijke bloemen die er prachtig uitzien. Liefhebbers van de lelie kunnen deze week hun hart ophalen bij CNB - de bemiddelaar voor handel in bloembollen - in Lisse, waar tijdens de zogeheten leliedagen meer dan 130 soorten te bewonderen zijn.

Geel, roze, oranje en wit. Lelies zijn er in alle kleuren. De leliedagen zijn voor liefhebbers van de bloemen, maar ook voor mensen uit het vak. Want er moet met de tijd meegegaan worden: de eisen van de consument veranderen. Zo is een veel gehoorde 'klacht' dat de bloemen stinken.

'Ze willen van die geur af, want sommige lelies ruik je wel heel goed in de huiskamer', vertelt Jurgen de Graaff, vertegenwoordiger van lelies bij CNB. 'En wat een groot nadeel is, is het stuifmeel. Dat vlekt. Ook naar dat probleem wordt gekeken.'



Dubbele lelies

Er zijn inmiddels lelies die én geen vervelende geur achterlaten én geen stuifmeel meer hebben. De zogenoemde dubbele lelies. Die zien er iets anders uit dan de 'normale' lelie. Die heeft namelijk zes bloembladen, terwijl een dubbele lelie er twaalf, maar ook 36 kan hebben.

