Dinsdag 13 november in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 13 november ziet u de volgende zaken:

- Een inwoner van Gouda is opgelicht tijdens een verkoop via internet. Het is de oplichter gelukt om voor 750 euro paysafekaarten te kopen via de rekening van het slachtoffer.

- De tankstations van Esso aan de Valkenboslaan en de Vreeswijkstraat in Den Haag zijn overvallen. Van beide overvallen tonen we bewakingsbeelden.

- De telefoondief die vorige week in Team West was te zien, heeft opnieuw toegeslagen. Deze keer in Rijswijk.

- Bij de T-Mobile winkel aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag zijn acht telefoons gestolen. Drie mannen hebben de beveiliging kapot getrokken om de telefoons te stelen.

- Tot slot aandacht voor de overval op de COOP supermarkt in Gouderak. Twee overvallers maakten een kassalade buit, die daarna leeg werd gevonden in een sloot in Gouda.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.