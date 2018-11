Intocht en rijtour Sinterklaas live op TV West en online

DEN HAAG - Zaterdag 17 november zet Sinterklaas weer voet op Nederlandse bodem in de haven van Scheveningen. Via TV West, de Facebookpagina van Omroep West en online via Omroepwest.nl en de app, kun je de intocht live volgen vanaf 11.00 uur. Eerder in de ochtend zijn unieke beelden vanaf de pakjesboot te zien via Facebook. Nieuw dit jaar is de live uitzending van de hele rijtoer door de winkelstraten van Den Haag.

In de haven van Scheveningen worden de Sint en zijn pieten niet alleen verwelkomd door heel veel kinderen uit de regio, maar ook officieel ontvangen door burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en María Jesús Alonso Jiménez, de ambassadeur van Spanje. Na zijn aankomst in de haven begint de goedheiligman aan de traditionele rijtoer door de winkelstraten van Den Haag. Ook die toer is live via TV West en online te volgen.





Vijf uur lang zie je de blije kinderen langs de route die Sinterklaas en zijn pieten welkom heten. De toer belooft een groot spektakel te worden met muziekkorpsen, historische brandweerwagens, dansgroepen, bussen, oldtimers en nog veel meer in een meer dan één km lange optocht. De intocht en rijtoer worden van commentaar voorzien door TV West verslaggever Erik Kooijmans.



Uitzendtijden Omroep West

De uitzending is op zaterdag 17 november vanaf 11.00 uur live op TV West te zien en te volgen via omroepwest.nl en de West app. Eerder in de ochtend zijn unieke beelden vanaf de Pakjesboot te zien via Facebook. De regionale zender TV West is landelijk te zien via digitale tv-ontvangers (onder meer Ziggo kanaal 30), via de website Omroepwest.nl en de gratis app voor mobiel en tablet. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst van TV West.

