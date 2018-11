Bultrug trekt veel bekijks: 'De vrolijkste van alle walvissen'

DEN HAAG - De bultrug die al dagenlang voor de kust van Scheveningen zwemt, is een heuse publiekstrekker. Tientallen mensen hebben hun camera's en verrekijkers in de aanslag, hopend een glimp op te vangen van het imposante zoogdier. 'De bultrug kan prachtig zingen en springen.'

Arthur Oosterbaan (58) werkt als natuurgids en conservator bij Ecomare, het centrum voor de Wadden en de Noordzee. Hij is blij dat de bultrug zijn oude woonplaats nu heeft aangedaan. 'Hartstikke leuk. In de afgelopen herfstvakantie is bij ons op Texel ook tien dagen een bultrug te zien geweest. Het is heel goed mogelijk dat die nu naar Den Haag is gezwommen.'

Ook voor hem blijft het bijzonder dat de walvissoort in ons land te bewonderen is. 'De laatste tien jaar komen ze elk jaar wel een paar keer voorbij. De bultrug is een regelmatige gast geworden. Dat was vroeger beslist niet zo. Het wordt eigenlijk steeds gewoner. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er meer bultruggen zijn, omdat walvissen beter beschermd worden.'



Geloei in lied van Kate Bush

Oosterbaan begrijpt wel waarom de baleinwalvis zoveel bekijks trekt. 'Herman Melville, de schrijver van het boek Moby-Dick, noemde de bultrug de vrolijkste van alle walvissen. Of ik me daarin kan vinden? Hij of zij steelt wel altijd de show, ja. Ze springen heel veel en ze kunnen prachtig zingen. Dat klinkt als een soort geloei: joe-loe-loe.'

Het oud-raadslid van de gemeente Texel (1998-2006) merkt daarbij op dat zelfs een lied van Kate Bush begint met dat geloei: Moving. 'En het komt ook voor in andere popsongs, zoals Eisbär van de band Grauzone. Daarin wordt het geluid van de bultrug met een saxofoonsolo geïmiteerd. Het is ook gewoon een geweldig beest, mooi dat we die nu weer in ons eigen landje hebben.'

LEES OOK: Bultrug zwemt al dagen langs de kust: 'Onbeschrijfelijk bijzonder'