ADO-trainer Groenendijk grijpt in: Zwinkels gaat keepen tegen AZ

DEN HAAG - Robert Zwinkels is de nieuwe eerste keeper van ADO Den Haag. Hij vervangt daarmee Indy Groothuizen, die de laatste weken geen sterke indruk heeft gemaakt. Dat heeft ADO-trainer Fons Groenendijk donderdag laten weten.

'Groothuizen is een keeper met enorm veel potentie, maar ook wat ongelukkig de laatste periode. We heben nu besloten om Zwinkels de voorkeur te geven', aldus Groenendijk tegenover ADO TV.

De Leidse trainer liet weten dat er nog meer wijzigingen doorgevoerd gaan worden in zijn basiselftal. Hij had zondag na de nederlaag bij FC Utrecht (3-0) al tegenover Omroep West aangekondigd: 'Het punt is genaderd dat er iets moet gebeuren.'

