'Verstandshuwelijk' tussen Wassenaar en Voorschoten afgeblazen, iedereen blij

WASSENAAR - De innige verloving is voorbij voordat het paar voor het altaar stond. Zo zou je de beslissing kunnen noemen die woensdag door de gemeenteraad van Wassenaar werd genomen. 'We willen zelfstandig verder.' In Voorschoten huilen ze niet. De verliefdheid was ook daar al weg, als die er ooit is geweest.

'Wassenaar heeft er heel veel belang bij om actief en inhoudelijk een goed onderdeel te blijven van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag', verklaart Frank Koen, waarnemend burgemeester van Wassenaar. Dat is één van de punten waar de schoen wringt: Voorschoten sluit zich liever aan bij de Leidse regio.

'Het wordt wel erg ingewikkeld als je beide uitspreekt zelfstandig te willen blijven en je kunt dat ook goed onderbouwen', zegt burgemeester Pauline Bouvy van Voorschoten. Ook zij is er niet rouwig om dat de fusie niet doorgaat.



Herindelingsspook

'Het was een verstandshuwelijk in een tijd dat het herindelingsspook rondwaarde in Nederland en dat het een soort buffer was tegen iets wat er nooit gekomen is', aldus Koen. Beide gemeentes hadden, vooruitlopend op een eventuele fusie, hun ambtelijke organisaties ruim vijf jaar geleden al samengevoegd.

Volgens burgemeester Bouvy hoeft dat geen probleem te zijn. 'Je kan prima de dienstverlening voor die inwoner tot stand brengen.' Ze twijfelt ook niet aan de kwaliteiten van de medewerkers. Haar collega van Wassenaar houdt een slag om de arm. Het kan wat hem betreft best veranderen in de toekomst. 'Maar,' zo vult hij aan, 'dat gaat in goed overleg.'



'Een doodgeboren kind'

De inwoners van de twee gemeenten zullen geen traan laten om het mislopen van de fusie. 'Wassenaar vind ik een heel apart dorp, en dat moet ook zo blijven', zegt een voorbijgangster. Een andere vrouw valt haar bij: 'Het is een heel ander soort dorp.'

'Het was natuurlijk een doodgeboren kind', reageert een man in Voorschoten. 'Als we echt iets met elkaar hadden, reed er wel een bus.' Wie met het openbaar vervoer naar de buurgemeente wil, moet omrijden via Leiden of Den Haag.



Keuzes maken

En dus trouwen ze niet. Blijft staan dat Voorschoten nogal wat financiele problemen heeft. Daar wil de gemeente uitkomen door samenwerkingen in de Leidse Regio. Maar er is misschien meer nodig. 'We zullen keuzes moeten maken, en dat kunnen best keuzes zijn die de inwoners van Voorschoten ook gaan voelen', besluit burgemeester Bouvy.

