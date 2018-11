Sarina Wiegman blij met moeilijke keuzes bij Oranje Leeuwinnen: 'Alleen maar fijn'

DEN HAAG - In aanloop naar de finale van de play-offs om een WK-ticket moet bondscoach Sarina Wiegman uit Den Haag twee moeilijke keuzes maken bij de Nederlandse voetbalsters. Blijft keepster Loes Geurts onder de lat staan of keert Sari van Veenendaal tegen Zwitserland terug in het doel? En krijgt de Haagse spits Lineth Beerensteyn na haar drie doelpunten in de vorige ronde tegen Denemarken opnieuw het vertrouwen of kiest ze voor Vivianne Miedema, de vrouw in vorm?

'Dat zijn moeilijke keuzes', erkent Wiegman kort voor de laatste training in De Galgenwaard. 'Het geeft aan hoe sterk dit team is en hoe groot de concurrentie is. Het zegt ook hoe erg, in positieve zin, we in ontwikkeling zijn. Ik moet moeilijke beslissingen nemen, maar dat is alleen maar fijn. Bij die overwegingen nemen we de vorige interlandperiode mee, hoe ze het bij hun club doen en hoe ze hier binnenkomen. Al die gegevens gooien we bij elkaar en op basis daarvan hakken we vrijdag de knoop door.'

Vier jaar geleden plaatste Oranje zich voor het eerst voor het WK door Italië in de play-offs te verslaan. Sindsdien is er veel veranderd voor de voetbalsters, die vorig jaar in eigen land de Europese titel pakten. 'De ploeg heeft zich ontwikkeld, we zijn volwassener geworden. Toen tegen Italië was alles nieuw, nu hebben we ervaring met het spelen van zulke wedstrijden', zegt Wiegman.



'Wij hebben de betere ploeg'

'We zijn ons er heel bewust van wat we kunnen winnen: een ticket naar het WK. Met Zwitserland treffen we een sterke tegenstander. Normaal willen zij graag de bal hebben en aanvallend spelen, maar ze missen nu enkele belangrijke speelsters, dus wellicht spelen ze wat behoudender. Ik ben ervan overtuigd dat wij de betere ploeg hebben als we op de mat leggen wat we kunnen.'

