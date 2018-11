Deel dit artikel:













Straalbezopen spookrijder veroorzaakt ongeluk op A12 Spookrijder veroorzaakt ongeluk op A12 | Foto: Regio15

ZOETERMEER - De A12 richting Utrecht is donderdagavond enige tijd afgesloten geweest na een ongeval dat was veroorzaakt door een spookrijder. Die was bij de afslag Nootdorp de weg opgereden, maar kwam er na een tijdje achter dat hij tegen het verkeer inreed. Toen hij op de snelweg ter hoogte van de Mandelabrug in Zoetermeer probeerde te keren, ging het mis. Drie automobilisten konden de spookrijder niet meer ontwijken.

Volgens een politiewoordvoerder raakte niemand gewond bij het ongeluk. Wel was er veel blikschade en werd de A12 afgesloten om de ravage op te ruimen. De spookrijder bleek iets te diep in het glaasje te hebben gekeken; hij blies 900 ugl. Dat is ruim vier keer de toegestane hoeveelheid. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. LEES OOK: Spookrijder A4 is rijbewijs kwijt