Leerlingen basisschool in Leiden opgeleid tot 'politiekids'

LEIDEN - Leerlingen van basisschool De Merenwijk in Leiden zijn donderdag beëdigd tot 'politiekids'. De kinderen uit de groepen 6 en 7 van de school gaan aan de slag in de Slaaghwijk. Ze hebben de afgelopen tijd een politietrainig gekregen waarbij ze onder meer hebben geleerd om met een portofoon te werken en zijn getest op hun fitheid.

De leerlingen gaan helpen bij speciale politieacties. Tijdens deze acties gaan de kinderen in een herkenbaar politiekidstenue de straat op. Samen met agenten zoeken zij naar onveilige of overlastgevende situaties en gaan ze daar met bewoners over in gesprek. Naast een aantal vaste thema’s zoals verkeer, zwerfvuil en zakkenrollerij kunnen kinderen en hun ouders ook eigen onderwerpen inbrengen.

Met het project wil de politie al op jonge leeftijd contact maken met de leerlingen van OBS De Merenwijk. Samen met de school worden de leerlingen bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Het doel is om met de kinderen en hun ouders/verzorgers een goede band op te bouwen en hen het goede voorbeeld voor de wijk te laten zijn.