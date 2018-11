Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Rechtszaak over brand in parkeergarage en staking in Katwijk Brand garage Dememsvaartweg | Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! Het is de dag dat in het jaar 1961 de NHZ-tramlijn tussen Den Haag en Leiden werd opgeheven. Verder begint vandaag de rechtszaak tegen een 45-jarige Pool die brand zou hebben gesticht in een parkeergarage. En in Katwijk wordt gestaakt bij het bedrijf Alutech. Dit is de West Wekker!

Wat je vandaag kunt verwachten:

Miroslwa M. staat vandaag voor de rechter. De 45-jarige Pool wordt verdacht van brandstichting in een parkeergarage aan de Dedemsvaartweg in Den Haag op 5 februari van dit jaar. Hierbij gingen een auto en een scooter in vlammen op. Vorig jaar zou M. ook al geprobeerd hebben brand te stichten in een parkeergarage. Daarnaast wordt hij ervan verdacht twee vrouwen te hebben bedreigd met de dood en gestalkt.

Weer is er een staking gaande in onze regio. Deze keer in Katwijk bij Alutech, een producent van aluminium brandstoftanks. Volgens CNV Vakmensen zijn medewerkers het zat dat werkgevers 'zo moeilijk doen' over een nieuwe cao. Daarom staken ze sinds gisteravond 23.00 uur. De staking duurt 72 uur.

Het weer: Wederom zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Met een matige zuid(oosten)wind wordt het opnieuw ongeveer 13 graden.



Beeld: MeteoGroup Wederom zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Met een matige zuid(oosten)wind wordt het opnieuw ongeveer 13 graden. Ga je met de auto op pad? Check hier de actuele files. En dit moet je ook nog weten:

Bij Hortus botanicus Leiden is een bijzondere paddenstoel te zien. De Omphalotus nidiformis, oftewel de Australische lantaarnzwam. Bij daglicht ziet hij er niet bijzonder uit, maar 's avonds begint de paddenstoel te gloeien in een mysterieus groene kleur. Waarom de paddenstoel licht afgeeft, is één van de raadselen der natuur.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat.

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Oud-ADO Den Haag-speler Randy Wolters zit vandaag in de studio en daarnaast zijn er reportages en portretten uit de regionale sportwereld te zien. Verder gaat Joop Buyt langs bij voetbalgoeroe John Troost om te kijken of hij ADO uit de negatieve spiraal kan halen. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.