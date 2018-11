Bezoekers van Scheveningen kunnen Kurhaus 'inkleuren' met piano

DEN HAAG - Het is een bijzonder schouwspel donderdagavond op de boulevard van Scheveningen. Tientallen felgekleurde lichten sieren de gevel van het Kurhaus. De lichten worden geprojecteerd wanneer je als voorbijganger achter een speciale piano gaat zitten, die de komende tijd op de boulevard staat.

Het lichtspektakel is onderdeel van The Hague Highlights, dat wordt georganiseerd in het kader van Feest aan Zee. Naast het Kurhaus staat de komende weken ook de Ridderzaal in de binnenstad in de spotlights. Verder is er in december een speciale luchtshow met vuurwerk ter afsluiting van Feest aan Zee.

Maar voordat het feestjaar erop zit, worden het Kurhaus en de Ridderzaal dus nog volop in het licht gezet. Henk Scholten, directeur van Feest aan Zee, kijkt vol verwondering naar de verlichting die op het Kurhaus wordt geprojecteerd. 'Ja, ik vind het heel bijzonder', zegt Scholten. 'Wat ik leuk vind, is de relatie en de onvoorspelbaarheid tussen de piano en het Kurhaus.'



Piano in glazen container

Scholten doelt daarmee op de hagelwitte piano, die in een glazen container voor het Kurhaus staat. Achter de piano neemt pianiste Anke Prevoo kort daarvoor plaats om het spits af te bijten. Felle kleurvlakken, strepen en bogen schieten tijdens haar optreden over het Kurhaus.

Bedenker van het geheel is Mo Assam. Hij werkt bij een groot ontwerpbureau dat onder meer lichtshows ontwerpt. De 'interactieve lichtshow', zoals hij het zelf noemt, was volgens Assam eerder dit jaar een groot succes over de landsgrenzen. 'Dat was voor het lichtfestival in Gent', zegt Assam. 'Naarmate we het idee verder gingen ontwikkelen, kwamen we er ook achter dat er veel meer te bevinden was. Namelijk dat de piano moet snappen wat jij speelt.'



Meisje met de parel

Maar de lichtshow op het Kurhaus is niet de enige die Assam ontwierp. Hij bedacht er ook één op het Binnenhof in Den Haag. Daar is de komende weken een bijzondere lichtshow te zien op de Ridderzaal, met als thema de geschiedenis van Nederland. De lichtshows zijn tot en met 8 december elke donderdag, vrijdag en zaterdag te zien.

