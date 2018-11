Geen hogere toeristenbelasting voor havens en campings in Den Haag

DEN HAAG - De toeristenbelasting gaat niet omhoog voor havens en campings in Den Haag. Het college 'omarmde' donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling een CDA-voorstel om geen belastingverhoging door te voeren voor havens en campings. Toeristen die overnachten op andere plekken in de stad zoals in hotels of B&B's krijgen vanaf 2019 wel te maken met een tariefverhoging van 1 euro.

Het nieuwe college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat de toeristenbelasting met 1 euro omhoog gaat. Dat betekent dat het tarief voor overnachtingen in bijvoorbeeld hotels en B&B's stijgt naar 4,40 euro. Het tarief voor havens en campings ligt lager en zou stijgen naar 3,05 euro.

Een aantal betrokkenen die tijdens de raadsvergadering kwam inspreken uitten hun zorgen over de maatregel. Erik Romijn van Camperpark Den Haag zei liever geen vast tarief per nacht te willen maar een percentage van de overnachtingsprijs. 'De andere grote steden hebben dat ook', zei hij. 'Dat is eerlijker. In Den Haag betalen toeristen die minder betalen voor een overnachting, procentueel meer belasting.'



'Ontzie havens en campings'

Ook het CDA vindt dat havens en campings door dit voorstel onevenredig hard geraakt worden. 'Het betekent een stijging van vijftig procent terwijl het tarief voor hotels met dertig procent omhoog gaat', berekende CDA-fractievoorzitter Karsten Klein. 'Bovendien heeft een degelijke verhoging een negatief effect op goedkopere vormen van overnachten'. De partij diende daarom het voorstel in om havens en campings te ontzien van belastingverhoging.

Wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) reageerde kort op het CDA-voorstel. 'We vinden het geen goed plan maar we luisteren naar de stad', zei Guernaoui. 'Daarom omarmen we het voorstel.'



Geen percentageregeling

De Haagse Stadspartij (HSP) stelde voor om vanaf 2020 een percentageregeling voor de toeristenbelasting te heffen in plaats van een vast bedrag. Maar daarin wilde wethouder Guernaoui de HSP niet tegemoet komen. HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller vond dat onbegrijpelijk. Wijsmuller: 'Dat betekent dat goedkope overnachtingen in bijvoorbeeld hostels wel zwaarder worden belast.' Ook daarop was de reactie van Guernaoui kort: 'Dat klopt.'

