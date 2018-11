Vreugdevuurbouwers Scheveningen willen eigen record verbreken: '10.000 kuub aan pallets'

DEN HAAG - De vreugdevuurbouwers in Scheveningen willen hun eigen record uit 2015 verbreken. 'Toen hadden we 8695 kuub aan pallets, we willen nu naar de 10.000 kuub', zegt één van de organisatoren van het vreugdevuur.

Het hoogterecord van 41 meter dat de bouwers in 2015 neerzetten is nooit erkend. 'Wel het aantal kuub pallets. Dat staat in het Guinness Book of Records. Daar zijn we trots op', klinkt er vanaf het Scheveningse strand.

De bouwers zijn al tien maanden bezig met de voorbereidingen. Het is niet simpel wat pallets op elkaar zetten. Zo sommen ze op: 'De bouwtekeningen zijn al klaar. We organiseren activiteiten eromheen, we zijn sponsoren aan het regelen. We zitten nu op 146 sponsoren. Zonder sponsoren zijn we nergens. De gemeente en sponsoren hebben we nodig.'



'Verbaasd over professionalisme'

Trots zijn de Scheveningse bouwers niet alleen op het record. 'Mensen zeggen vaak dat ze verbaasd zijn over ons professionalisme', klinkt het uit de mond van de bouwers. 'We zijn toch amateurs. Daar zijn we trots op als we dat horen.'

Op 26 december worden de eerste pallets op elkaar gezet. 'We hebben dit jaar toestemming voor een tent gekregen van de gemeente', zeggen de Scheveningse bouwers. Iets wat concurrent Duindorp al een tijdje heeft.



Volg de vreugdevuren via Omroep West

Tussen kerst en nieuwjaar zijn de ontwikkelingen van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp uitgebreid te volgen via Omroep West. Op de laatste dag van het jaar zijn we erbij met een liveuitzending.

LEES OOK: Emotionele herdenking voor overleden Scheveninger