Reinier de Graaf Gasthuis vierde ziekenhuis van Nederland Foto: ANP

REGIO - Het Reinier de Graaf ziekenhuis uit Delft is volgens een test van het AD het vierde ziekenhuis van Nederland in de categorie TOPklinische ziekenhuizen. De instelling blinkt volgens de krant uit in oncologische zorg en het screenen van patiënten. Directeur Carina Hilders zegt in een reactie: 'Ik ben ontzettend blij met dit resultaat en enorm trots op alle medewerkers van ons ziekenhuis die zich elke dag inzetten om de beste zorg te leveren aan onze patiënten.'

In de topklinische ziekenhuizen ligt de focus, naast het bieden van goede basiszorg, op topklinische zorg, wetenschap en opleiding. Bovendien wisselen ziekenhuizen kennis en expertise uit. Een ziekenhuis mag zichzelf alleen een topklinisch ziekenhuis noemen als het voldoet aan de criteria van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit Den Bosch is lijstaanvoerder in de categorie TOPklinische ziekenhuizen volgens de landelijke krant. Naast een vierde plaats voor het Reinier de Graaf-ziekenhuis zijn ook het Haaglanden Medisch Centrum (8ste), HagaZiekenhuis (21ste) in de ranglijst van 26 ziekenhuizen vertegenwoordigd.

LageLand beste streekziekenhuis in onze regio Bij de zogeheten streekziekenhuizen zijn ook enkele regionale instellingen vertegenwoordigd. De lijst die bestaat uit 46 ziekenhuizen heeft op de 24ste stek een plekje ingeruimd voor het LangeLand Ziekenhuis. Negen plekken lager staat het Alrijne Ziekenhuis dat vestigingen heeft in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan de Rijn. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda staat 38ste op de ranglijst. Het AD maakt gebruik van gegevens die ziekenhuizen verplicht aanleveren, aan bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ziekenhuizen worden beoordeeld op 36 aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling, zoals oncologie, cardiologie, veelvoorkomende operaties, toezicht op medicijngebruik en de kwaliteit van de verpleging. Het Leidse Universitair Medisch Centum is niet meegenomen in de test. LEES OOK: Personeel Reinier de Graaf ziekenhuis krijgt griepprik: 'Er overlijden echt veel mensen aan griep'