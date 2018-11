Kantoorbazen zien jouw auto graag in hun garage staan

REGIO - Kantooreigenaren staan positief tegenover het idee van de provincie Zuid-Holland om ondergrondse garages open te stellen voor omwonenden. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende vastgoedbedrijven en het Rijksvastgoedbedrijf. Vraag is wel wie dat gaat betalen en hoe de veiligheid wordt gegarandeerd.

'Als Rijksvastgoedbedrijf staan we open voor een gesprek met gemeenten en provincie over de vraag hoe we onze kantoren kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren', reageert een woordvoerder op het idee. Alleen al in Den Haag beschikt het Rijksvastgoedbedrijf over 25 kantoren met in totaal 2900 parkeerplekken.

Uit onderzoek van de provincie blijkt dat in heel Zuid-Holland 50.000 parkeerplekken buiten kantoortijden leegstaan. Deze veelal ondergrondse garages, zouden op die momenten door omwonenden gebruikt kunnen worden.

Als er technische middelen zijn die de toegankelijkheid en veiligheid van onze panden garandeert, waarom niet! Vastgoedeigenaar

'De ruimte raakte op'

Als kantoorgarages dubbel gebruikt kunnen worden, zijn nieuwe parkeerplekken in de omgeving van nieuwbouw in de binnensteden minder hard nodig. Hierdoor is het mogelijk om huizen te bouwen zonder parkeerplekken. Dat maakt de woningen goedkoper en zijn ze sneller te realiseren, is het idee.

Ook vastgoedinvesteerders zien kansen voor dit idee. 'De ruimte raakt op en dus zie je dat dubbelgebruik van diezelfde ruimte aan populariteit wint', legt Johan Oudendal van vastgoedbedrijf Oudendal Groep in Leiden uit. 'Of het praktisch te realiseren is weet ik niet. Maar, als er technische middelen zijn die de toegankelijkheid en veiligheid van onze panden garandeert denk ik: waarom niet.'



Mogelijk extra inkomsten

De verschillende partijen zien in dat het exclusieve recht van kantoorhuurders om 24 uur per dag de beschikking te hebben over kantoorruimte, in de toekomst zal vervagen. Daarnaast is dubbelgebruik voor die partijen ook een interessante vorm van inkomsten, waarbij dezelfde ruimte twee keer verhuurd kan worden.