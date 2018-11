Vierde rijstrook A4 richting Amsterdam is open

REGIO - Weggebruikers op de A4 richting Amsterdam kunnen gebruik maken van een vierde rijstrook. Rijkswaterstaat heeft het nieuwe stuk asfalt tussen de N14 bij Leidschendam en Vlietland vrijdagochtend geopend voor verkeer.

De verbreding van de weg is een ongeveer een maand eerder klaar dan gepland. In oktober werd al een nieuwe rijstrook toegevoegd aan de weg richting Den Haag. Er is gebruik gemaakt van de middenberm om de snelweg te verbreden. Alle rijstroken zijn voorzien van geluidsreducerend asfalt.

De A4 is volgens Rijkswaterstaat nu klaar voor de aanleg van de RijnlandRoute, de weg die vanaf 2022 de A4 met de A44 gaat verbinden.