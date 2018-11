126 euro boete: adres verraadt dumpers oud papier

DEN HAAG - Twee Hagenaars, onder wie Volkskrantjournalist Jean-Pierre Geelen, moeten toch een boete van 126 euro betalen aan de gemeente. Omdat ze dozen met oud papier naast de afvalcontainer hadden laten staan.

Zowel Geelen als Fred Vorstman beweerde eerder tijdens een rechtszaak dat niet zij, maar anderen die doos daar hadden neergezet en mogelijk een adreswikkel uit de overvolle papiercontainer hadden gehaald en die in de doos gestopt. De Raad van State vindt dat niet aannemelijk, zo blijkt uit twee definitieve uitspraken.

Allereerst heeft de gemeente Den Haag voldoende bekendgemaakt dat afval niet naast volle afvalcontainers geplaatst mag worden. Als die containers toch vol zijn moeten zij het oud papier, of in een nog niet volle container elders deponeren, of mee terug naar huis nemen.



Gebeld over uitpuilende container

In het geval van Geelen vindt de Raad het aannemelijker dat het zijn doos met oud papier was, omdat zijn partner even daarvoor de gemeente had gebeld dat de papiercontainer uitpuilde. Kortom, de gemeente mocht terecht een rekening sturen voor het verwijderen van het verkeerd aangeboden oud papier.

Vorstman beweerde dat het niet zijn oud papier kon zijn, omdat het een wijndoos was van wijn die hij en zijn vrouw nooit drinken. Dat argument vond het hoogste bestuursrechtscollege niet overtuigend.

