Doodsoorzaak 337 spreeuwen nog steeds onbekend

DEN HAAG - Het is nog steeds niet duidelijk waaraan de 337 spreeuwen en twee houtduiven in het Huygenspark zijn overleden. De gemeente sluit niet uit dat de vogels vergiftigd zijn. Daarom doen onder andere de universiteit van Wageningen en de Erasmus Universiteit onderzoek naar de doodsoorzaak. De uitslagen hiervan worden binnenkort verwacht.

'De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ons laten weten dat de dood van de spreeuwen in ieder geval niet te wijten is aan het West-Nijlvirus. Dit virus komt geregeld voor onder trekvogels', vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Ook zijn de dieren negatief getest op het usutuvirus, een vogelziekte die bij merels voorkomt.'

Buurtbewoners denken dat het iets te maken heeft met 5G-testen van de gemeente. De gemeente test in de buurt een nieuw netwerk voor mobiele telefonie. Volgens de woordvoerder 'is er nog geen aanwijzing' dat de dood van de vogels te maken heeft met deze test.



Tijdelijk uitlaatverbod voor dieren

Omdat niet kan worden uitgesloten dat de dieren zijn vergiftigd, is er sinds eind oktober tijdelijk een algeheel uitlaatverbod in het park van kracht. De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad heeft al eerder schriftelijke vragen over de dode spreeuwen gesteld.

Een paar grote bomen in het Huijgenspark zijn al jaren een verzamelplek voor vogels die doortrekken naar warmere gebieden. Zij zitten er dan vaak voor een periode van drie à vier weken. De afgelopen jaren werden echter nooit dode dieren in het park aangetroffen. Wel werden vielen in 2017 tientallen kauwen dood neer uit de bomen in de omgeving van de Haagse Hogeschool. Het is nooit duidelijk geworden waarom dat gebeurde.

