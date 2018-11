ADO-coach Groenendijk grijpt in: Groothuizen en Beugelsdijk naar de bank

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk grijpt in. De Haagse trainer haalt doelman Indy Groothuizen en verdediger Tom Beugelsdijk naar de kant en vervangt het duo door Robert Zwinkels en Nick Kuipers. 'Groothuizen is een keeper met enorm veel potentie, maar ook wat ongelukkig de laatste periode. We heben nu besloten om Zwinkels de voorkeur te geven', aldus Groenendijk.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Ik ben twee jaar lang overladen met complimenten, nu is er wat kritiek. Ik ga daar 'gewoon' mee om. Wij zijn verre van tevreden, maar de realiteit is dat we maar drie punten achter AZ staan. We moeten het realisme wel blijven zien. Ik hoor soms geluiden om me heen dat het al klaar is. We hebben nog 23 wedstrijden te gaan.'

Bij ADO Den Haag is Ricardo Kishna op de goede weg om eerdaags weer aan te sluiten bij de selectie. 'Mijn voetbalhart ging open. Het is genieten om hem weer te zien trainen in partijspel. Hij heeft nu de laatste stap nog te zetten en dan sluit hij aan. Hij is een absolute verrijking. Ik heb Kishna ook al belangrijk gemaakt in de kleedkamer met een rol richting de jonge spelers. Wij zijn absoluut blij met hem', aldus Groenendijk.

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk gaat naast Groothuizen en Beugelsdijk ook Sheraldo Becker wisselen. De buitenspeler is vanwege een blessure niet inzetbaar. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door John Goossens. Daardoor verhuist Elson Hooi naar de rechterflank.

Uitgelicht:

In het seizoen 2008/2009 won ADO in eigen huis met 3-0 van AZ. Richard Knopper, Yuri Cornelisse en Hursut Meric waren verantwoordelijk voor de Haagse doelpunten:

Mis niks van ADO Den Haag - AZ:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en AZ is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Om 14.25 uur start de uitzending en verzorgt verslaggever Jim van der Deijl samen met oud-ADO-speler Sjaak Polak het commentaar bij de wedstrijd. Ook via Instagram, Twitter en Facebook blijf je op de hoogte.