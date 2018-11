'Leiden bungelt op het randje van een financiële ramp'

LEIDEN - 'Leiden is het Griekenland van Zuid-Holland', zei raadslid Joost Bleijie (CDA) donderdagavond in de commissie over de financiën van de stad. Volgens mediapartner Unity.nu trok de oppositie hard van leer. Zo zei Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) tegen de coalitie (D66, GroenLinks en PvdA) dat 'Leiden op het randje van een financiële ramp bungelt'. De reden: de Sleutelstad gaat de komende jaren bijna een half miljard euro lenen.

Een kleine honderd miljoen is voor nieuw beleid terwijl de rest uit bestaand beleid voortkomt. In 2020 is de schuldenlast van Leiden in totaal 750 miljoen euro. Dat stuit tegen de borst van de oppositie (CDA, VVD, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad).

Een rekening die volgens oppositiepartij CDA door de toekomstige generaties moet worden betaald. Bij monde van Bleijie zeiden de christendemocraten 'dat dit college over haar graf regeert'. Om vervolgens in drie duidelijke woorden de visie op de begroting samen te vatten: 'Onbetaalbaar, onverantwoord, onzorgvuldig'.



Schrappen

'Durf te schrappen', zei Dorien Verbree van oppositiepartij VVD. Iets wat werd beaamt door Antoine Theeuwen van de SP, die aangaf binnenkort met enkele voorstellen te komen die de coalitie uit de begroting kan weglaten. Bleijie had meteen een concreet voorstel voor hande dat volgens hem uit de begroting kon. 'Zo wordt er geïnvesteerd in bruggen en fietscorridors naar werkelijk elke randgemeente, dat kan best wat minder', aldus de CDA'er.

D66-fractievoorzitter en lid van de coalitie Vahit Koroglu wees er op dat de investeringen nu eenmaal hard nodig zijn. 'Het zijn geen luxeleningen. We moeten problemen aanpakken en niet doorschuiven.' Ook wethouder Paul Dirkse (D66) deelt deze mening. 'We gaan investeren in rioleringen, zodat we droge voeten houden. In onderwijshuisvesting, zodat onze kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. In infrastructuurmaatregelen om te zorgen dat we bereikbaar blijven.'

LEES OOK: Leidse voetbalvereniging Roodenburg gelooft in zelfstandig voortbestaan