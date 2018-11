Boetes en 'thuiskomlampjes' uitgedeeld bij fietslichtcontrole

RIJSWIJK - De politie heeft in Rijswijk bij een controle op fietsverlichting zeven boetes uitgedeeld van 55 euro. Twee minderjarigen kregen een zogenoemd 'thuiskomlampje'. De controle werd uitgevoerd op de kruising van de Steenvoordelaan en Winston Churchilllaan.

'Het gaat niet om de bekeuringen, maar om de bewustwording', legt wijkagent Uzi Östurk uit. 'Nu wordt door fietsers nog vaak gedacht: het is maar een klein stukje naar huis zonder licht. Maar ook voor een klein stukje moet je zichtbaar zijn.'

Twee minderjarigen kregen een lampje mee van de politie. 'We willen dat ze veilig thuiskomen en niet in het donker naar huis moeten lopen. Daarom krijgen ze van ons een lampje. Maar hun papa of mama moet daarna wel de fiets in orde maken.'

LEES OOK: Leerlingen basisschool in Leiden opgeleid tot 'politiekids'