N11 tot zaterdagmiddag afgesloten

REGIO - Een gedeelte van de N11 is vrijdagavond vanaf 21.00 uur afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Het gaat om het stuk tussen de A12 en N207. De verwachting is dat de werkzaamheden tot zaterdag 12.00 uur duren.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A4 en A12. De auto's die in de regio moeten zijn worden omgeleid via de N07 en N209. Alphen aan de Rijn blijft bereikbaar vanaf de A4.

Vorige week werd de N11 ook afgesloten. Het ging toen om het stuk tussen Zoeterwoude en de N207.

