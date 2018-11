Arts vervolgd voor euthanasie op 74-jarige vrouw

DEN HAAG - Een arts van een verpleeghuis in onze regio wordt vervolgd voor de euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De vrouw was dement en daardoor was het niet duidelijk of zij echt dood wilde. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het de eerste vervolging sinds euthanasie in 2002 werd toegestaan.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) had begin 2017 al geconcludeerd dat de arts niet zorgvuldig had gehandeld in deze zaak. De vrouw had een zogeheten wilsverklaring opgesteld voordat ze in een verzorgingshuis werd opgenomen, maar die was onduidelijk en tegenstrijdig.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie speelde de zaak door naar het Openbaar Ministerie om te onderzoeken of de arts ook strafrechtelijk fout zat. Dat is standaard bij zaken die de raad beoordeeld als: 'onzorgvuldig'



Vragen of ze dood wilde

Na onderzoek is het OM van mening dat de arts de wet heeft overtreden. Volgens justitie had de vrouw regelmatig gezegd dat ze wilde sterven, maar had ze ook meerdere keren gezegd dat ze niet dood wilde. De arts had de vrouw, ondanks haar dementie, daarom moeten vragen of zij echt dood wilde. Daarom wordt de zaak nu voorgelegd aan de rechter. Die moet bepalen of de arts mocht vertrouwen op de wilsverklaring van de vrouw.

Wanneer de rechtbank Den Haag de zaak behandeld, is nog niet bekend.

