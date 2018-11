Deel dit artikel:













Bijen in Groene Hart nemen verhaal over bloemetjes en bijtjes heel serieus De weidebij | Foto: Provincie Zuid-Holland

REGIO - De wilde bijen in het Groene Hart hebben de lessen over de bloemetjes en bijtjes ter harte genomen. Waar in de rest van Nederland de bijenpopulatie achteruitgaat, zijn er in het Groene Hart juist 34 bijensoorten bij gekomen. Er zijn zelfs bijzondere bijen teruggekeerd naar de groene oase tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan de Rijn. Naast het aantal soorten nam ook het totaal aantal bijen toe, zegt de provincie.

In 2015 werden er nog 68 verschillende soorten van de gevleugelde stuifmeelstrooiers gemeten, nu drie jaar later is dat aantal toegenomen naar 91 soorten. Dankzij de bijen wordt het stuifmeel van de bloemen makkelijker verspreid waardoor er meer planten en bloemen het toch al 'groene hart', nog groener maken. 'We hebben maatregelen genomen om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren', zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. 'Een voorbeeld is dat boeren kruidenrijker gras gebruiken en er langs de randen van velden en akkers minder vaak gemaaid wordt. Zo ontstaat er meer variatie in bloemen. Blij dat we met zo weinig middelen, zoveel resultaat hebben geboekt.'

Samenwerking met de gemeenten Dit resultaat komt naast initiatieven van de provincie Zuid-Holland ook door samenwerking met verschillende organisaties waaronder de gemeentes Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn. De provincie noemt het 'goed dat de gemeentes initiatieven hebben genomen om de bijenpopulatie uit te breiden'. LEES OOK: Goed nieuws voor de bij: aanleg Honey Highway in Den Hoorn