Peuter met spoed naar ziekenhuis na ongeluk op De La Reyweg

DEN HAAG - Op de De La Reyweg in Den Haag is vrijdagmiddag een kind geschept door een auto, ter hoogte van de Staverdenstraat. Een ooggetuige meldt aan Omroep West dat het gaat om een jongetje. Hij schat zijn leeftijd op drie jaar. 'Ik zag een hoop bloed en een schoentje op straat', aldus de man.

Het is niet bekend hoe de peuter er precies aan toe is. Volgens de politie is hij 'met onbekend letsel' naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.

De bestuurder van de auto heeft na het ongeval een verklaring afgelegd. Hij is niet aangehouden, meldt de politie.