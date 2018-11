Alsnog half jaar cel voor 70-jarige oplichter uit Katwijk

KATWIJK - De politie heeft dinsdagavond in Katwijk een man van 70 jaar aangehouden omdat hij nog een schadevergoeding van 33.000 euro moet betalen, na een veroordeling voor oplichting in 2014.

Omdat de man zich niet aan de afgesproken betalingsregeling hield moet hij nu 186 dagen de cel in. Het openstaande bedrag moet hij alsnog betalen. De man werd aangehouden, in een huis in de Ranonkelstraat in Katwijk, door een speciaal team van de politie dat zich bezighoudt met de opspoting van veroordeelden.

Het team hield die ochtend ook een 55-jarige man aan in een huis op de Hoefkade in Den Haag. De man, veroordeeld voor witwassen en oplichting, was de Staat nog zeven ton verschuldigd. Omdat hij niet op tijd heeft betaald, moet ook hij nog 181 dagen de cel in.