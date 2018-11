Milo Schoenmaker stopt als burgemeester van Gouda

GOUDA - Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda stopt per 15 januari 2019. Hij wordt bestuursvoorzitter bij het Centraal Opvang opvang asielzoekers (COA), meldt de gemeente in een persbericht.

'Het burgemeesterschap van Gouda is heel mooi en ik heb er heel veel genoegen aan beleefd. Maar in de wereld is er nog meer te doen. Het is ook mooi om te werken aan een nieuwe taak, bijvoorbeeld bij de opvang van asielzoekers in Nederland', vertelt Schoenmaker in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West.

'Ik ben vanaf 2012 met veel plezier burgemeester in Gouda en in januari van dit jaar voorgedragen voor herbenoeming. Maar ik ben al vijftien jaar burgemeester en bijna 25 jaar werkzaam in het lokale bestuur. Dus het was al mijn idee om mij in de loop der tijd te oriënteren op een andere baan. Toen kwam deze kans voorbij.'



'Ga niet alleen op kantoor zitten'

Bij het COA wordt hij bestuursvoorzitter. Maar dit houdt volgens Schoenmaker niet in dat hij alleen maar op kantoor zit. 'Het COA heeft vijftig locaties in Nederland, waarvan ik er veel wil bezoeken. Daar wordt het werk gedaan en worden de mensen opgevangen.'

Schoenmaker kan naar eigen zeggen zijn ervaring als burgemeester daarbij goed gebruiken. 'Ik moet veel overleggen met gemeenten en (nu nog collega-)burgemeesters. Dan kunnen we praten waarover het echt gaat: veiligheid, de opvang et cetera.' Hoewel hij per 15 januari vertrekt, is Schoenmaker niet van plan om snel uit Gouda te vertrekken. 'We moeten niet alles meteen veranderen.'



Politieke carrière

Schoenmaker is sinds 13 december 2012 burgemeester van Gouda. Eerder was hij burgemeester in Bussum (2003-2012). Van 1998 tot en met 2003 was Schoenmaker wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij in 1994 zijn politieke carrière als gemeenteraadslid startte.

