Jongen uit Zoetermeer aangehouden voor overtreden gebiedsverbod

De jongen had 11 zakjes hasj in zijn onderbroek | Foto: Politie

ZOETERMEER - De politie heeft woensdag in Zoetermeer een jongen aangehouden omdat hij zijn gebiedsverbod overtrad. De 17-jarige jongen is een van de vier jongeren die afgelopen oktober het Zoetermeerse raadslid Hilbrand Nawijn belaagde.

Van burgemeester Aptroot van Zoetermeer mocht het viertal daarna, drie maanden niet in de omgeving van het Croesinckplein komen.

Nadat agenten de jongen gezien hadden in het gebied, is hij aangehouden. Toen hij op het bureau gefouilleerd werd, bleek hij elf zakjes hasj verstopt te hebben in zijn onderbroek. In totaal 13 gram. De drugs zijn in beslag genomen en de ouders van de jongen zijn ingelicht.

